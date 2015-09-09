Имеется курсовая работа по ТСП. Тема: "Монтаж сборных элементов одноэтажных промышленных сооружений". 1 часть - теория+калькуляция, 2 часть - 6 чертежей (приложение, autocad). Объект: одноэтажное промышленное здание, состоящие из двух цехов. Задача: проработать каждый ...
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Курсовая работа по логопедии
Тема в приложении
Список литературы не менее 25 источников.
Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные, список литературы обязателен.
Обязательно:
1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.
2.Количество глав 3.
3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.
4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.
Объем не менее 35–40 страниц.(не менее 35 и не более 40).
Обязательно использовать пример по г.Владивосток, обязательны приложения 4–5 штук.
Ссылки квадратные на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
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Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.
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