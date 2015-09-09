Курсовая работа по логопедии

Тема в приложении

Список литературы не менее 25 источников.

Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные, список литературы обязателен.

Обязательно:

1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.

2.Количество глав 3.

3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.

4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.

Объем не менее 35–40 страниц.(не менее 35 и не более 40).

Обязательно использовать пример по г.Владивосток, обязательны приложения 4–5 штук.

Ссылки квадратные на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 30.03.2012 до 02 часов ночи МСК

К 13.03.12 до 02 часов ночи МСК нужен план для согласования

Бюджет 30 USD (950 Руб.,)