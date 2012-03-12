Курсовая Проектирование сигнатурных анализаторов

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Необходимо написать программную часть курсовой работы (использование Delphi, либо Microsoft Visual С#) по теме: Автоматизация проектирования многоканальных сигнатурных анализаторов с пониженным энергопотреблением. В работе необходимо использовать комментарии к коду программы.

12 лет назад
d1m0_on
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад