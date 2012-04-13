Реферат по гидравлике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка130 просмотров
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Требуется решить 10 задач по гидравлике.

Срок — к 18 марта.

Указывайте, пожалуйста, желаемую стоимость и срок в заявке.

12 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Astanid
Иван 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$64
6 дней
Задачи выполнены очень оперативно и качественно. Спасибо!
Сработали без проишествий.