Диплом по философии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

срок 23.03

45 стр

антиплагиат от 70%

подробные требования высылаю в личку

12 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
  • Похожие заказы

  • Курсовая с чертежами

    Курсовая с чертежами необходимо рассчитать и запроектировать сушилку для сушки измельченной древесины.Тип сушилки – барабанная; сушильный агент – топочные газы производительность сушилки-а) по сырому материалу — 3.0т/ч, б) по конечному продукту – ?т/ч; Влажность материала а)начальная 48%, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая

    СРОЧНО дисциплина «Информационно-аналитические технологии в государственном управлении» 2 темы на выбор: -анализ печатных муниципальных СМИ в С-Пб -анализ электронных СМИ муниципальных образований Петербурга Какая проще для работы,ту можно и выбрать,на ваше усмотрение. Некоторые материалы и литературу могу отправить. Прикрепил образец по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая психология

    Предмет, дисциплина: Психология Тема работы: Психологическое консультирование Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 25 листов Срок исполнения до 10 дней Антиплагиат от 65% Жду предложений по цене

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дипломная работа по экономике

    Предмет: Экономика Тема: Состояние и пути повышения эффективности рынка услуг Тип: diplom Объем: 100 листов Срок: пока нужен план к работе, после утверждения будем работать далее Пожелания: Презентация, 3 главы, поэтапное выполнение, анализ какого-либо предприятия оказывающего услуги

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по лизингу

    Применение лизинга в долгосрочной финансовой политике предприятия (ЗАО Полиграфический комплекс "Руст-Пресс"). 70-80 страниц. Антиплагиат от 70%. Срок 10 дней строго.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая Проектирование сигнатурных анализаторов

    $100

    Необходимо написать программную часть курсовой работы (использование Delphi, либо Microsoft Visual С#) по теме: Автоматизация проектирования многоканальных сигнатурных анализаторов с пониженным энергопотреблением. В работе необходимо использовать комментарии к коду программы.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад