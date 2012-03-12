Диплом по менеджменту

СРОЧНО дисциплина «Информационно-аналитические технологии в государственном управлении» 2 темы на выбор: -анализ печатных муниципальных СМИ в С-Пб -анализ электронных СМИ муниципальных образований Петербурга Какая проще для работы,ту можно и выбрать,на ваше усмотрение. Некоторые материалы и литературу могу отправить. Прикрепил образец по ...