Курсовая

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СРОЧНО дисциплина «Информационно-аналитические технологии в государственном управлении»

2 темы на выбор:

-анализ печатных муниципальных СМИ в С-Пб

-анализ электронных СМИ муниципальных образований Петербурга

Какая проще для работы,ту можно и выбрать,на ваше усмотрение.

Некоторые материалы и литературу могу отправить.

Прикрепил образец по курсовой.

Нужно сделать к утру.

Жду предложений.

12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва