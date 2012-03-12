СРОЧНО дисциплина «Информационно-аналитические технологии в государственном управлении»

2 темы на выбор:

-анализ печатных муниципальных СМИ в С-Пб

-анализ электронных СМИ муниципальных образований Петербурга

Какая проще для работы,ту можно и выбрать,на ваше усмотрение.

Некоторые материалы и литературу могу отправить.

Прикрепил образец по курсовой.

Нужно сделать к утру.

Жду предложений.