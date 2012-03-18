Курсовая по административному праву

Тема: Органы местного самоуправления в системе публичной власти.

Задание:

1.Найти в интернете 2 статьи по теме

2. Добавить их к 13ти уже имеющимся статьям (пришлю)

3. Переработать все эти статьи, включая найденные (т.е. выделить из них самое главное).

4. Взять имеющуюся курсовую (пришлю), добавить в неё все переработанные статьи (поставить ссылки на целые статьи), увеличив объём работы с 30 (имеющихся) до 55 страниц.

Срок: 2-3 дня.

Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту проверки работы;

- если у вас нет положительных отзывов, то нужен будет от вас черновик (начала работы) в течение 12 часов после того, как отдам вам работу;

- для оплаты предпочитаю вебмани, если у вас яндекс.деньги, то оплату произвожу в течение нескольких дней.