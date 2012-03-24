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Дипломная работа "Взаимосвязь межличностных взаимоотношений и самооценки детей младшего школьного возраста"

Эмпирическая и экспериментальная часть.

Методики:

ОПРОСНИК МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ (ОМО) В.Шутца ,

Социометрия,

Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн.( Модификация Прихожан).

Группа 15 человек (3-4 класс), контрольная группа 15 человек.

12 лет назад
subbnastya
Анастасия 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$140
10 дней
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