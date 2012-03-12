Диплом по персоналу

Ищу исполнителя работы на английском языке. Тема работы следующая: "Электронный бизнес. Правовое регулирование отношений при совершении сделок в сети Интернет." Нужно найти материал на английском языке. Что должно быть в содержании: -введение в тему -постановка проблемы -цели и задачи ...