Добрый день, фрилансеры!

необходима курсовая работа по Внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

на тему "Оценка конкурентоспособности внешнеторговой фирмы".

Сроки довольно сжатые (не более 5-7 дней), качество должно быть высоким (уникальность не менее 85-90% по антиплагиат)

Жду предложений по стоимости. Оплата по ЯД, WMR.