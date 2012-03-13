Курсовая работа

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Добрый день, фрилансеры!

необходима курсовая работа по Внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

на тему "Оценка конкурентоспособности внешнеторговой фирмы".

Сроки довольно сжатые (не более 5-7 дней), качество должно быть высоким (уникальность не менее 85-90% по антиплагиат)

Жду предложений по стоимости. Оплата по ЯД, WMR.

12 лет назад
Vanessa123
Виктория 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Lilia80
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$33
5 дней