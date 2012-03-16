Курсовая международное право

Вопрос 1. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

В ответе на этот вопрос следует дать понятие конгрессов как специализированных конференций ООН, рассмотреть правовую основу их деятельности, организацию работы и состав участников, право принимать решения, официальные языки и раскрыть роль и значение конгрессов в борьбе с преступностью и отправлении уголовного правосудия, проанализировав их решения.

Вопрос 2. Экономический суд СНГ как средство мирного урегулирования споров.

В ответе на вопрос следует проанализировать Устав СНГ 1993 г., Соглашение о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран – участниц СНГ 1992 г. и Соглашение о статусе Экономического суда и Положение об Экономическом суде 1992 г., определить статус Экономического суда, состав суда, компетенцию, порядок рассмотрения споров и характер решений.

Вопрос 3. Задача 7

Гражданин государства А прибывает в государство Б и вскоре получает гражданство данного государства, становясь, таким образом, бипатридом. По законодательству Б, этот человек, как гражданин, должен нести обязательную воинскую службу, и ему через некоторое время приходит повестка. Однако в призывном пункте этот человек заявил, что он уже проходил срочную воинскую службу в другом государстве, гражданином которого он также является, о чем представил подлинные документы. В связи с этим он отказывается от службы.

Оцените ситуацию и дайте правовой анализ статусу данного лица применительно к воинской службе.

Требования: 22-25 стр, оригинальность 85%

срок: 16.03.2012