Курсовая международное право

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Вопрос 1. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

В ответе на этот вопрос следует дать понятие конгрессов как специализированных конференций ООН, рассмотреть правовую основу их деятельности, организацию работы и состав участников, право принимать решения, официальные языки и раскрыть роль и значение конгрессов в борьбе с преступностью и отправлении уголовного правосудия, проанализировав их решения.

Вопрос 2. Экономический суд СНГ как средство мирного урегулирования споров.

В ответе на вопрос следует проанализировать Устав СНГ 1993 г., Соглашение о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран – участниц СНГ 1992 г. и Соглашение о статусе Экономического суда и Положение об Экономическом суде 1992 г., определить статус Экономического суда, состав суда, компетенцию, порядок рассмотрения споров и характер решений.

Вопрос 3. Задача 7

Гражданин государства А прибывает в государство Б и вскоре получает гражданство данного государства, становясь, таким образом, бипатридом. По законодательству Б, этот человек, как гражданин, должен нести обязательную воинскую службу, и ему через некоторое время приходит повестка. Однако в призывном пункте этот человек заявил, что он уже проходил срочную воинскую службу в другом государстве, гражданином которого он также является, о чем представил подлинные документы. В связи с этим он отказывается от службы.

Оцените ситуацию и дайте правовой анализ статусу данного лица применительно к воинской службе.

Требования: 22-25 стр, оригинальность 85%

срок: 16.03.2012

12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
pegasplus
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$25
2 дня
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