Курсовая Государственно-правовые основы

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Тема. Правовое регулирование внешней трудовой миграции

в России

План:

1. Правовое регулирование порядка привлечения иностранной рабочей силы и трудоустройства иностранцев в России.

2. Органы, ведающие вопросами трудовой занятости мигрантов и их полномочия.

Задача: Согласно заявленной и утвержденной квоте работодатель имеет разрешение на привлечение для трудовой деятельности в Российской Федерации 111 иностранных работников. Сотрудниками территориального органа ФМС России выявлено наличие у данного работодателя 161 иностранных работника. Рассчитайте сумму штрафа, которую работодатель обязан уплатить за нарушение миграционного законодательства (минимальный размер).

Требования: объем 20-25 стр, оригинальность не ниже 85%

Срок: 16.03.2012

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12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
estrella1983
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
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