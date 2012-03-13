Добрый день, фрилансеры! необходима курсовая работа по Внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на тему "Оценка конкурентоспособности внешнеторговой фирмы". Сроки довольно сжатые (не более 5-7 дней), качество должно быть высоким (уникальность не менее 85-90% по антиплагиат) Жду предложений ...
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Диплом Управление ВЭД, 70 листов, требования стандартные, план имеется, оригинальность 75%.
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