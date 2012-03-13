Курсовая по уголовному процессу

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тема: Осмотр и освидетельствование в
уголовном судопроизводстве
Примерный план
Введение.
1. Понятие, виды и основания осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация.
2. Процессуальный порядок производства осмотра.
3. Понятие и основания освидетельствования. Отличие освидетельствования от ос-мотра.
4. Процессуальный порядок производства освидетельствования.
Заключение.
требования: 25-30 стр, оригинальность не ниже 85%
срок 16.03
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