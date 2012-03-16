Курсовая муниципальное право

Тема. ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Вопросы.

1. Основные конституционные формы демократии при осуществлении местного самоуправления

2. Формы демократии: виды, характеристика.

3. Особенности применения населением митингов, как формы демократии, при осуществлении местного самоуправления

Задача.

Собрание депутатов Клинцовского района приняло постановление, в соответствии с которым все муниципальные образования, расположенные на территории района, должны при составлении своих бюджетов 15% средств от расходной части бюджета направлять на нужды здравоохранения. Совет депутатов одного из сельский поселений данного муниципального района в связи с нехваткой средств решил обжаловать данное постановление в суд.

Какое решение примет суд?

Тесты:

1. Местный референдум - это:

а) выборы органов местного самоуправления

б) рейтинговая оценка популярности местного политического лидера

в) голосование «за» или «против» какого-либо вопроса

г) правильных ответов нет

2. В выборах органов местного самоуправления не могут участвовать:

а) ранее судимые лица

б) признанные судом недееспособными

в) находящиеся в следственных изоляторах

г) проживающие на территории муниципального образования менее 1 года

Требования: 20-25 стр

Методичку вышлю

Срок: 16.03.2012