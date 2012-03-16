Курсовая муниципальное право

речь и и презентация к диплому о менеджменте в соцсфере . герб георгия победоносная в в каждом левом верхнем углу. на 5 минут. только для понимающих. 480 р. срок до сегодняшнего дня 17:00
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема. ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Вопросы.
1. Основные конституционные формы демократии при осуществлении местного самоуправления
2. Формы демократии: виды, характеристика.
3. Особенности применения населением митингов, как формы демократии, при осуществлении местного самоуправления
Задача.
Собрание депутатов Клинцовского района приняло постановление, в соответствии с которым все муниципальные образования, расположенные на территории района, должны при составлении своих бюджетов 15% средств от расходной части бюджета направлять на нужды здравоохранения. Совет депутатов одного из сельский поселений данного муниципального района в связи с нехваткой средств решил обжаловать данное постановление в суд.
Какое решение примет суд?
Тесты:
1. Местный референдум - это:
а) выборы органов местного самоуправления
б) рейтинговая оценка популярности местного политического лидера
в) голосование «за» или «против» какого-либо вопроса
г) правильных ответов нет
2. В выборах органов местного самоуправления не могут участвовать:
а) ранее судимые лица
б) признанные судом недееспособными
в) находящиеся в следственных изоляторах
г) проживающие на территории муниципального образования менее 1 года
Требования: 20-25 стр
Методичку вышлю
Срок: 16.03.2012
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
1. Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской Федерации. 2. Порядок и основания увольнения из органов внутренних дел. 3. Практическое задание. На основании действующего законодательства составьте перечень необходимых документов, разрабатываемых в органе внутренних дел для предоставления отпусков сотрудникам органов внутренних ...Завершен12 лет назад
Предмет: PR и реклама Тема работы: Коммуникативное управление кризисными ситуациями на примере КБ ООО "Ренессанс Капитал" Объем работы: 35 листов Срок выполнения: 7 дней Учебное заведение: СПБГУТ им. Бонч-Бруевича Факультет: Гуманитарный Пожелания: Примерный план написания работы(возможно небольшое изменение плана): ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ...Закрыт12 лет назад
Тема: Основные формы и пути повышения эффективности стимулирования личного состава. требования: объем 15-20стр, оригинальность не ниже 85% срок 16.03.2012Закрыт12 лет назад
Вопрос 1. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. В ответе на этот вопрос следует дать понятие конгрессов как специализированных конференций ООН, рассмотреть правовую основу их деятельности, организацию работы и состав участников, право ...Закрыт12 лет назад
Тема: Специфика протекания и основные стадии этнических конфликтов Данная тема требует раскрытия следующих проблемных вопросов с приведением примеров из практики собственной служебной деятельности: виды этнических конфликтов; специфика этнических конфликтов; основ-ные стадии этнических конфликтов. Требования: объем 15-25 стр, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема. Правовое регулирование внешней трудовой миграции в России План: 1. Правовое регулирование порядка привлечения иностранной рабочей силы и трудоустройства иностранцев в России. 2. Органы, ведающие вопросами трудовой занятости мигрантов ...Завершен12 лет назад
Диплом Управление ВЭД, 70 листов, требования стандартные, план имеется, оригинальность 75%.Закрыт12 лет назад
Добрый день, фрилансеры! необходима курсовая работа по Внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на тему "Оценка конкурентоспособности внешнеторговой фирмы". Сроки довольно сжатые (не более 5-7 дней), качество должно быть высоким (уникальность не менее 85-90% по антиплагиат) Жду предложений ...Закрыт12 лет назад
Нужны две курсовые работы. Темы во вложении. Выбираем любые незанятые. Антиплагиат - от 70%. Срок - 19.03.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад