Речь и презентация к диплому

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речь и и презентация к диплому о менеджменте в соцсфере . герб георгия победоносная в в каждом левом верхнем углу.

на 5 минут. только для понимающих.

480 р. срок до сегодняшнего дня 17:00

12 лет назад
mikef2
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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