Нужно сделать реферат по логике на тему: "Логическая характеристика покупателя" и решить задачи:

Задача № 1.

Дайте полную логическую характеристику предмету: покупатель.

Задача № 2.

С помощью круговых схем установите отношения между объемами следующих понятий:

1) студент, нижегородец;

2) славянин, русский;

3) слово, изменяющееся по падежам; слово, не изменяющееся по падежам; слово, пишущееся с большой буквы;

4) ученый, биолог, доктор биологических наук.

Задача №3.

Установите отношения истинности и ложности по «логическому квадрату», взяв за исходное следующее суждение: Некоторые войны – справедливые.

Задача № 4.

Определите значение истинности следующих высказываний: Солнце – звезда и Земля – звезда.

Задача № 5.

Сделайте новый вывод путем операции превращения, обращения, противопоставления предикату (если возможно): Все студенты нашей группы являются успевающими.

Задача № 6.

Сделайте полный разбор простых категорических силлогизмов: укажите посылки и заключение; меньший, больший и средний термины; меньшую и большую посылки; фигуры; модусы; распределенность терминов в посылках и заключении; характер вывода (необходимый или вероятностный): Каждый гражданин РФ имеет право на образование. Д. - гражданин РФ. Следовательно, Д. имеет право на образование.