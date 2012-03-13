Сделать реферат по логике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать реферат по логике на тему: "Логическая характеристика покупателя" и решить задачи:

Задача № 1.

Дайте полную логическую характеристику предмету: покупатель.

Задача № 2.

С помощью круговых схем установите отношения между объемами следующих понятий:

1) студент, нижегородец;

2) славянин, русский;

3) слово, изменяющееся по падежам; слово, не изменяющееся по падежам; слово, пишущееся с большой буквы;

4) ученый, биолог, доктор биологических наук.

Задача №3.

Установите отношения истинности и ложности по «логическому квадрату», взяв за исходное следующее суждение: Некоторые войны – справедливые.

Задача № 4.

Определите значение истинности следующих высказываний: Солнце – звезда и Земля – звезда.

Задача № 5.

Сделайте новый вывод путем операции превращения, обращения, противопоставления предикату (если возможно): Все студенты нашей группы являются успевающими.

Задача № 6.

Сделайте полный разбор простых категорических силлогизмов: укажите посылки и заключение; меньший, больший и средний термины; меньшую и большую посылки; фигуры; модусы; распределенность терминов в посылках и заключении; характер вывода (необходимый или вероятностный): Каждый гражданин РФ имеет право на образование. Д. - гражданин РФ. Следовательно, Д. имеет право на образование.

12 лет назад
anafema-max
Максим 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$25
5 дней
  • Похожие заказы

  • Курсовая по уголовному процессу

    тема: Осмотр и освидетельствование в уголовном судопроизводстве Примерный план Введение. 1. Понятие, виды и основания осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация. 2. Процессуальный порядок производства осмотра. 3. Понятие и основания освидетельствования. Отличие освидетельствования от ос-мотра. 4. Процессуальный порядок ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по политологии

    Политические учения в период утверждения и развития западноевропейского капитализма 1.Основные черты и ведущие тенденции развития западноевропей-ской политической мысли в XVII – начале XIX вв. 2.Теоретическое обоснование террора как средства политической борьбы идеологами Великой Французской революции. 3.Развитие идей утопического социализма ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая муниципальное право

    Тема. ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Вопросы. 1. Основные конституционные формы демократии при осуществлении местного самоуправления 2. Формы демократии: виды, характеристика. 3. Особенности применения населением митингов, как формы демократии, при осуществлении местного самоуправления Задача. Собрание депутатов Клинцовского района приняло постановление, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по гос. службе

    1. Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской Федерации. 2. Порядок и основания увольнения из органов внутренних дел. 3. Практическое задание. На основании действующего законодательства составьте перечень необходимых документов, разрабатываемых в органе внутренних дел для предоставления отпусков сотрудникам органов внутренних ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая по PR

    Предмет: PR и реклама Тема работы: Коммуникативное управление кризисными ситуациями на примере КБ ООО "Ренессанс Капитал" Объем работы: 35 листов Срок выполнения: 7 дней Учебное заведение: СПБГУТ им. Бонч-Бруевича Факультет: Гуманитарный Пожелания: Примерный план написания работы(возможно небольшое изменение плана): ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая международное право

    Вопрос 1. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. В ответе на этот вопрос следует дать понятие конгрессов как специализированных конференций ООН, рассмотреть правовую основу их деятельности, организацию работы и состав участников, право ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по этнопсихологии

    Тема: Специфика протекания и основные стадии этнических конфликтов Данная тема требует раскрытия следующих проблемных вопросов с приведением примеров из практики собственной служебной деятельности: виды этнических конфликтов; специфика этнических конфликтов; основ-ные стадии этнических конфликтов. Требования: объем 15-25 стр, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая Государственно-правовые основы

    Тема. Правовое регулирование внешней трудовой миграции в России План: 1. Правовое регулирование порядка привлечения иностранной рабочей силы и трудоустройства иностранцев в России. 2. Органы, ведающие вопросами трудовой занятости мигрантов ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад