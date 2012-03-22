Реферат по управленческим решениям

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка151 просмотр
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4-5 стр текста 12 шрифт 1,5 интервал

кейс, который можно придумать самостоятельно, краткое описание проблемы,методов (количественного и качественного,классификацию,если нужно могу прислать),применение методов,выводы,рекомендации,основания,заключение

до вечера/ночи четверга

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12 лет назад
kuprumm
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Ирине за оперативную, качественную помощь в написании работы. Рекомендую как ответственного, пунктуального, грамотного и приятного в общении автора!
) Хороший заказчик, работает очень грамотно. Рекомендую