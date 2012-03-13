Дилом для училища

Требуется написать диплом по социологии на тему Индустрия моды как социокультурный феномен. 2 главы, есть наработки по первой. Пишите предложения.
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35-40 страниц. Антиплагиат от 80. Срок строго неделя
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