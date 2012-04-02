Курсовая по статистике

Вид работы: магистерская Предмет: Инфopматика и Bычиcлительнaя тexника Тема работы: Paзработка cистeмы диагнocтики кapдионеврологических заболeвaний по тepмогpaммам. Количество страниц: 100-120 Срoк сдачи: 17-04-2012 Дополнительные требования: экономический раздел и раздел по безопасности жизнедеятельности не нужен. Обязательно должен быть Исследовательский раздел и эксперимент. примерная структура: ...
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По работе:
мой вариант №11 моя зачетная книжка № 09vv,00231
Теперь немного о требовании которые в усной форме под запись со слов преподавателя по Статистки Лысенко Светлана Николаевна. может вы уже знакомы с её требованиями от других студентов!
Требование Лысенко С.Н.
1. В курсовой в списке больше 2-х книг!
2. Если в списке будут сайты, то нужна ссылка полностью!
3. Рекомендуемый список литературы для выполнения Курсовой работы:
- Елисеева (по общей теории статистики димограммам.
- Ефимова (по общей теории статистики с матиматич-м уклоном.
- Грамыко ( по общей теории статистики)
- Бишевский
- Шмайлова (по общ. теор. статистики рынка)
- Назаров ( курс соц-х статистики)
- Практикум по статистики (Лысенко, Дмитриев)\
Курсовая 3 части: Теория, Расчетная, аналитическая.
Введение:
Титульный лист: ФИО преподавателя полностью (К.Э.Н., Лысенко Светлана Николаевна), по дисциаплине "Статистика"
- Каждая часть пишется с новой строки.
- Объём курсовой работы:
Введение - 1,5 стр.
Заключение - 1,5 стр.
теоретическая часть - 12 стр.
Расчетная и аналитическая часть как получится!
Введение: актуальность (1 обзацом), (актуальность-нужно прочитать тему, все написать в прошлом времени), 2- цель исходит из названия темы, "В разных задачи (их нужно обозначать все ключевые слова, сформулировать ) Описать каждую часть (их 3). Посокращённей!
Методы ( "в курс. раб. были использованы след. методы. графический, табличный, индексный и т.д.)
Заключение: Выводы о курсовой раб., они должны быть математические (можно вставить цифры)
Теоретическая часть, расчетная. см. стр. кафедры (Статистика), учебные метод. материал.
По теоретической части (рекомендации) , Состоит из 3-х параграфов (1-й понитийный, 2 система показателей, 3-метад. (см. свою тему))
Должны быть примеры (примеры расчетов, использ. показать и использ. методов)
Примеры не позднее 5 лет давности. Указывать откуда взяли (3)
Примеры брать из статистических ежегодниках или ВКС.ме. cia.gov
3ч. Показать ряд распределения и аналитическую таблицу.
В метода. рекамендации по выполнению расчетной части. Там шаблон задачи!
Всегда записывать единицу измерения!
Все средние и отклон. по ним надо считать точно. 2 знака после запятой!
Аналитическая часть:
Есть скелет аналитической части.
Не принимается если нет формулы шаблона!!!
Срок: 16.03.2012
Методичку вышлю
Жду предложений по цене!!!
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