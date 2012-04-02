Курсовая по статистике

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По работе:

мой вариант №11 моя зачетная книжка № 09vv,00231

Теперь немного о требовании которые в усной форме под запись со слов преподавателя по Статистки Лысенко Светлана Николаевна. может вы уже знакомы с её требованиями от других студентов!

Требование Лысенко С.Н.

1. В курсовой в списке больше 2-х книг!

2. Если в списке будут сайты, то нужна ссылка полностью!

3. Рекомендуемый список литературы для выполнения Курсовой работы:

- Елисеева (по общей теории статистики димограммам.

- Ефимова (по общей теории статистики с матиматич-м уклоном.

- Грамыко ( по общей теории статистики)

- Бишевский

- Шмайлова (по общ. теор. статистики рынка)

- Назаров ( курс соц-х статистики)

- Практикум по статистики (Лысенко, Дмитриев)\

Курсовая 3 части: Теория, Расчетная, аналитическая.

Введение:

Титульный лист: ФИО преподавателя полностью (К.Э.Н., Лысенко Светлана Николаевна), по дисциаплине "Статистика"

- Каждая часть пишется с новой строки.

- Объём курсовой работы:

Введение - 1,5 стр.

Заключение - 1,5 стр.

теоретическая часть - 12 стр.

Расчетная и аналитическая часть как получится!

Введение: актуальность (1 обзацом), (актуальность-нужно прочитать тему, все написать в прошлом времени), 2- цель исходит из названия темы, "В разных задачи (их нужно обозначать все ключевые слова, сформулировать ) Описать каждую часть (их 3). Посокращённей!

Методы ( "в курс. раб. были использованы след. методы. графический, табличный, индексный и т.д.)

Заключение: Выводы о курсовой раб., они должны быть математические (можно вставить цифры)

Теоретическая часть, расчетная. см. стр. кафедры (Статистика), учебные метод. материал.

По теоретической части (рекомендации) , Состоит из 3-х параграфов (1-й понитийный, 2 система показателей, 3-метад. (см. свою тему))

Должны быть примеры (примеры расчетов, использ. показать и использ. методов)

Примеры не позднее 5 лет давности. Указывать откуда взяли (3)

Примеры брать из статистических ежегодниках или ВКС.ме. cia.gov

3ч. Показать ряд распределения и аналитическую таблицу.

В метода. рекамендации по выполнению расчетной части. Там шаблон задачи!

Всегда записывать единицу измерения!

Все средние и отклон. по ним надо считать точно. 2 знака после запятой!

Аналитическая часть:

Есть скелет аналитической части.

Не принимается если нет формулы шаблона!!!

Срок: 16.03.2012

Методичку вышлю

Жду предложений по цене!!!

12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Avalanche_6
44 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
12 лет назад
$85
4 дня
Работа выполнена быстро и профессионально. Все рекомендую Алексея как ответственного исполнителя.
Качество выполнения зависит от умения поставить задачу. А с этим у Арсения проблем нет. Всегда четко поставленные задания с максимумом конкретики, что существенно облегчает труд. Поэтому работать с таким человеком всегда приятно. Рекомендую как надежного заказчика и жду следующего проекта.
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