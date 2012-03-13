Дипломная работа Международный франчайзинг

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломная работа на тему "Международный франчайзинг на примере Макдоналдс" на 90 страниц.

Ориентировочный план:

1 теоретические аспекты франчайзинга

1.1 возникновение и развитие Ф.

1.2 тоже что то из теории...

2. Анализ деятельности предприятия на условиях фразшизы на..

2.1 анализ деятельности фирмы макдоналдс в городе москва

3 перспективы развития франчайзинга в России

3.1 проблемы франчайзинга в России

3.2 пути совершенствования франчайзинга: выводы и рекомендации

Ориентировочный бюджет 3000р.

12 лет назад
n_h_n
Наиль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад