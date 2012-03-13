Практическая часть диплома

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка186 просмотров
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нужно выполнить практическую часть дипломной работы. Тема - журналистика, кто заинтересовался более подробно в личку, пишите свои цены, исполнителю с хорошим портфолио и отзывами - предоплата. Просьба откликаться только авторов с Украины.

12 лет назад
klovers
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад