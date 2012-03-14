Курсовая (семестровая) ИВТ

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Нужно выполнить сложную итоговую работу по интеллектуальным информационным системам с описанием по образцам + само решение в Матлабе.

Курсовая содержит 5 подзаданий - 1 выполнено, вышлю исполнителю. Нужно доработать остальные 4. Вариант 1.

Жду предложений по цене и срокам от тех, кто в теме разбирается.

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад