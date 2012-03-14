Курсовая (семестровая) ИВТ

Нужно выполнить сложную итоговую работу по интеллектуальным информационным системам с описанием по образцам + само решение в Матлабе.

Курсовая содержит 5 подзаданий - 1 выполнено, вышлю исполнителю. Нужно доработать остальные 4. Вариант 1.

Жду предложений по цене и срокам от тех, кто в теме разбирается.