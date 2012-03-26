Курсовая по уголовному процессу

Предмет: Уголовный процесс в РФ

Тема: Уголовно-процессуальное принуждение.Соотношение различных видов принуждения в уголовном судопроизводстве

Тип: курсовая

Объем: 30 листов

Срок: уточните минимально возможный

Пожелания:

исследование. Какие современные тенденции в применении тех или иных видов принуждений (Насколько затронула либерализация УК 2012, статей) Там изменений что-то много с 2012 вышло

Охватить максимум изменений в УК, если таковые есть по уголовн-процесс принуждениям и вступают в силу т.к. защищать ее предстоит где-то в конце апреля, поэтому не вступившие изменения на сегодняшний день в силу, тоже желательно осветить. От нас в курсовых требуют как можно больше ссылок на судебную практику ( хотя в данном случае принуждения это - досудебные меры), побольше ссылок на УК, УПК, Местами сравнительный анализ новыго и старого УПК по теме.

Структура курсовой работы должна четко определять ее содержание. Необходимыми частями курсовой работы являются: оглавление, введение, исследовательская (теоретическая и эмпирическая) часть,

представленная главами и параграфами или разделами и подразделами,заключение, библиография, приложения при их наличии.

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