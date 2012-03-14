Курсовая по машинам

$50
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Есть два проекта курсовых по машинам.

Прикрепляю.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОДОРОЖНЫЙ

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1. ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

4 КУРС

ГР. СДМу-08

ВАРИАНТ №1

4ЛИСТ ГРАФИЧ. РАБОТЫ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ

2. ПРЕДМЕТ МАШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

4 КУРС

ГР. СДМу-08

ИМЕЕТСЯ ЛИТЕРАТУРА №1

Сроки для 2х работ - 25 марта.

12 лет назад
alinaya
Алина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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