Дипломная работа ВАЗ-495: Автомобили и АХО

Тема – Совершенствование управления сбытовой логистикой фирмы. Организация ЗАО "ИВС-Сети", все данные будут предоставлены. Нужен примерный план, для утверждения.
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Дипломная работа ВАЗ-495 "Совершенствование конструкции тормозного механизма дисковых тормозов автобусов "Волжанин" с целью увеличения долговечности"
Прикреплен план к работе. Если возникают вопросы/пожелания – готов ответить.
также требуется 10 чертежей А1.
190601.65 код Специальности!
В прикреплении есть методичка, пример диплома, чертежи и пр.пр.пр.пр.
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