Дипломная работа ВАЗ-495: Автомобили и АХО

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Дипломная работа ВАЗ-495 "Совершенствование конструкции тормозного механизма дисковых тормозов автобусов "Волжанин" с целью увеличения долговечности"

Прикреплен план к работе. Если возникают вопросы/пожелания – готов ответить.

также требуется 10 чертежей А1.

190601.65 код Специальности!

В прикреплении есть методичка, пример диплома, чертежи и пр.пр.пр.пр.

12 лет назад
Roman_Morkovkin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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