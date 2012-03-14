Диплом - международная экономика

Курсовая Металлургия/Экономика тема: Реконструкция склада металлолома работа содержит: теория и практика требования: Ссылки после каждой главы, придерживаться плана выполнения.
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предмет : Международная экономика ( и политика)
тема: Финансирование образования в США и странах ОЭСР как фактор национальной безопасности стран
дополнительные требования после.
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