Юр. диплом Совершение и сокрытие преступлений

Тема: Статистическое изучение продукции промышленного предприятия Требования к содержанию и оформлению в методичке (вариант 1) уникальность текста должна быть высокая, работа выполнена в соответствии с указаниями в методичке без указания сроков и стоимости заявки не рассматриваю