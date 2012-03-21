Юр. диплом Совершение и сокрытие преступлений

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Тема дипломной работы : Совершение и сокрытие преступлений, 65 листов, оригинальность 75%, требования к оформлению стандартные

12 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
anafema-max
Максим 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-2)
12 лет назад
$133
4 дня
Это был первый заказ, только положительные впечатления от сотрудничества. Качественно, в оговоренные сроки, всегда на связи. +10
Четкое задание, всегда на связи, моментальная оплата, Елена идеальный заказчик.