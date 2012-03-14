Дипломный проект

Тема: Бизнес план создания компании

Практическая часть - объём 30-35 страниц, без учёта приложении

сроки 6-8 дней

Рекомендованная структура:

1 Введение.

2. Определение контекста

a. Бизнес в среде (организация как открытая система)

b. Ключевые факторы успеха (КФУ), определение стратегических приоритетов.

c. Определение стратегических целей бизнеса на рассматриваемый период

3. Проектирование организационных изменений/проектирование бизнеса (что делать и как делать)

a. Анализ внутренней среды организации. Определение ресурсов и способностей организации, позволяющих/сдерживающих использование КФУ в контексте конкурентного окружения.

b. Анализ рисков. Сложности, с которыми можно столкнуться, и методы их преодоления.

c. Финансовое моделирование под конкретные цели и задачи, ориентированные на показатели.

4. Реализация проекта

a. Технология организационных преобразований

b. Результаты

i. Финансовый результат

5. Заключение, список литературы, приложения.