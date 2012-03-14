Сделать 2 курсовые по финансовому менеджменту.

$33
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Нужно выполнить 2 курсовые по предмету финансовый менеджмент. Цена - 1000 рублей за 2 работы.

темы курсовых:

1) Формирование дивидендной политики организации.

2) Управление финансами организации в предкризисном и кризисном состоянии.

Требования:

- срок строго 10 дней

- антиплагиат 75%

- без орфографических и грамматических ошибок

- от 35 страниц и более

12 лет назад
fluffy25
Родион 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-2)