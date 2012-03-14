Реферат компьютерное проектирование

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Предмет, дисциплина: Компьютерные методы проектирования

Тема работы: Выбрать (подобрать) программные средства для расчета параметров комплексного благоустройства объекта строительства, а также по ландшафтной организации и благоустройству прилегающей территории. Подготовить перечень исходных данных для расчета

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 10-15л

Срок выполнения: до 8 дней

Требования в файле.

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад