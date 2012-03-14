Реферат компьютерное проектирование

Тема: Бизнес план создания компании Практическая часть - объём 30-35 страниц, без учёта приложении сроки 6-8 дней Рекомендованная структура: 1 Введение. 2. Определение контекста a. Бизнес в среде (организация как открытая система) b. Ключевые ...
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Предмет, дисциплина: Компьютерные методы проектирования
Тема работы: Выбрать (подобрать) программные средства для расчета параметров комплексного благоустройства объекта строительства, а также по ландшафтной организации и благоустройству прилегающей территории. Подготовить перечень исходных данных для расчета
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 10-15л
Срок выполнения: до 8 дней
Требования в файле.
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