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Курсовая Автомобили и автомобильное хозяйство
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Тема курсового проекта формулируется следующим образом: «Разработка комплекса показателей перевозочной и эксплуатационной работы автомобильной транспортной системы». Таким образом, учебно-методической целью КП является ознакомление с методиками расчета показателей перевозочной и эксплуатационной работы АТП. Задачами КП являются:
1) расчет оптимальной структуры парка грузового АТП, обусловленной необходимостью наиболее точного соответствия грузоподъемности транспортных средств случайной величине размера партии груза;
2) расчет (имитационное моделирование) работы транспортной системы (взаимодействие транспортных и погрузочно-разгрузочных средств) как замкнутой системы массового обслуживания;
3) расчет комплекса показателей перевозочной и эксплуатационной работы;
4) выполнение исследовательских расчетов (по индивидуальному заданию руководителя КП).
Порядок выполнения курсового проекта. Курсовой проект содержит следующие основные разделы:
1) расчет оптимальной структуры парка подвижного состава грузового автотранспортного предприятия
2) расчет работы пункта разгрузки методами теории массового обслуживания
3) расчет показателей перевозочной и эксплуатационной работы транспортной системы;
4) исследовательская часть: расчет динамики и устойчивости работы склада строительных материалов
Проект состоит из пояснительной записки объемом 30…40 страниц формата А4 и 2 листов графической части формата А1.
Методичку вышлю автору.
Жду предложений.
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