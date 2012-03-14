Курсовая Автомобили и автомобильное хозяйство

Курсовая работа по педагогике с практической частью Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 25 источников. Объем работы 35–40 страниц основного текста (не считая списка литературы и приложений) Приложения обязательны 3–5 штук. Ссылки квадратные на каждой второй странице. Оригинальность ...