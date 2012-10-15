Курсовая на английском языке

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Предмет: Перевод и переводоведение

Тема: Особенности языка рекламы

Тип: kurs1

Объем: 25 листов

Срок: 20.03.11

Пожелания:

Курсовая на английском языке.

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$65
6 дней
Елена как всегда справилась с работой на отлично. Моя благодарность и всяческие рекомендации для потенциальных заказчиков)
Спасибо Вам, Константин, за человечность и высокий профессионализм. +100