Требуется оцифровать чертежи. Форматы А1 и А3. Материал вышлю исполнителю.
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Предмет: Перевод и переводоведение
Тема: Особенности языка рекламы
Тип: kurs1
Объем: 25 листов
Срок: 20.03.11
Пожелания:
Курсовая на английском языке.
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