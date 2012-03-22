Курсовой проект - основы взимозаменяемости

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предмет: основы взаимозаменяемости

вид работы: курсовая

требования: см. вложение

шифр 2911056

(на всякий случай необходимый вариант помечен)

срок 25 марта

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$67
7 дней
Юрий отлично выполнил проект. Без лишних вопросов и проволочек: все точно и в срок. Рекомендую. С ув. Юлия.
Замечательный работодатель. Ясное тех. задание. Оплата в полном объеме. Очень доволен сотрудничеством.