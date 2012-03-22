Курсовой проект - основы взимозаменяемости

психология тема: Психология использователя держателя дисконтных карт работа содержит: теория и практика требования: стандартные требования к дипломной работе, в работу включить приложение: "Тестирование держателей дисконтных карт" (более 100 человек) кол-во страниц: 70 возможно перефразировать тему дипломной работы ...
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предмет: основы взаимозаменяемости
вид работы: курсовая
требования: см. вложение
шифр 2911056
(на всякий случай необходимый вариант помечен)
срок 25 марта
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