Курсовая автомобильная транспортная система

Необходимо написать курсовую работу по логопедии. Теория + экспериментальная часть - выбрать 2 методики. Выборка небольшая, примерно 7 человек. Объем работы - около 30 страниц. Тематика связана с аллалией у детей до 5 лет. Обратить внимание на % ...