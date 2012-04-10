предмет: основы взаимозаменяемости вид работы: курсовая требования: см. вложение шифр 2911056 (на всякий случай необходимый вариант помечен) срок 25 марта
Курсовая автомобильная транспортная система
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Предмет, дисциплина: Общий курс транспорта
Тема работы: «Разработка комплекса показателей перевозочной и эксплуатационной работы автомобильной транспортной системы».
Тип работы: Курсовой проект
Состав курсового проекта. Проект состоит из пояснительной записки объемом 30…40 страниц формата А4 и 2 листов графической части формата А1.
Методичка, исходные данные прилагаются.
Вариант задания на курсовое проектирование №2
Жду предложений по цене и срокам.
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