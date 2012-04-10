Курсовая автомобильная транспортная система

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Предмет, дисциплина: Общий курс транспорта

Тема работы: «Разработка комплекса показателей перевозочной и эксплуатационной работы автомобильной транспортной системы».

Тип работы: Курсовой проект

Состав курсового проекта. Проект состоит из пояснительной записки объемом 30…40 страниц формата А4 и 2 листов графической части формата А1.

Методичка, исходные данные прилагаются.

Вариант задания на курсовое проектирование №2

Жду предложений по цене и срокам.

12 лет назад
sexastahov
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад