Реферат по книге с БД тематикой.

Требуется составить реферат (краткое изложение) объемом от 10 до 15 страниц по прилагаемой книге.

Оформление стандартное. Срок - 19 марта, понедельник, вечер.

П.С. В прилагаемой книге 800 страниц. Есть 2 варианта выполнения работы - либо реферат по первым 400 страницам, либо краткое изложение всей книги за исключением приложений (до 734 стр). Копипаст из книги приветствуется, но не в огромном объеме. Особо подробно в разделы не вдаваться, работа должна быть не очень сложной для прочтения, а скорее как личное понимание прочитанной книги.

Ссылка на книгу http://zalil.ru/32882764