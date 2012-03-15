Диплом, военный.

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дисциплина: тактико специальная подготовка

тема: обеспечение управления линейными подразделениями при совершенствовании марша и развертывания полевых линий связи

не менее 60 листов,

без практики,

заказчик - курсант

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12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва