Реферат по книге про Data Mining

Необходима помощь в написании реферата по приложенной книге и еще одному текстовому документу. Нужно совместить информацию из обоих источников и организовать ее в не очень сложный реферат, который затрагивает основные аспекты темы. (чем меньше сложных формул и графиков - тем лучше)

Объем: 20 страниц.

Срок: до 19.03.2012.