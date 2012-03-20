Курсовая. Социология

дисциплина: тактико специальная подготовка тема: обеспечение управления линейными подразделениями при совершенствовании марша и развертывания полевых линий связи не менее 60 листов, без практики, заказчик - курсант Предлагайте цену.
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Тема: Социология как наука
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