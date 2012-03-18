Уголовное право

курсовая тема "Управление стоимости жилым домом" Есть пример работы, все надо сделать по нему. (Проект дома в 3 главе.) Нужно к 19 марта черновик, полностью работу к 21 марта.
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Курсовая без практической части.
Объем - 40 стр.
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Тема во вложении.
Срок - 5 дней.
Бюджет - 500 руб.
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