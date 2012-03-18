Курсовая Управление стоимости жилым домом

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курсовая тема "Управление стоимости жилым домом"

Есть пример работы, все надо сделать по нему. (Проект дома в 3 главе.) Нужно к 19 марта черновик, полностью работу к 21 марта.

12 лет назад
LogosPro
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад