Дипломная менеджмент

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Факультет: Психологии

Предмет, дисциплина: Психология управления

Тема работы: Особенности коммуникативных процессов в менеджерской деятельности.

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 35 теория, 25 эмпирическая часть

Методические указания приложены.

Антиплагиат от 70%, заимствования из готовых студ работ в открытом доступе недопустимы.

Срок исполнения до 15 дней.

К работе нужно написать речь.

Цену указывайте сразу с учетом того, что будут доработки от научного руководителя.

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$160
15 дней