Дипломная менеджмент

тема: Кооперативные игры Сделать нужно строго в соответствии с требованиями в приложенном файле. срок - 4 дня В заявке прошу указывать стоимость из расчёта 1 USD = 30 RUR
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Факультет: Психологии
Предмет, дисциплина: Психология управления
Тема работы: Особенности коммуникативных процессов в менеджерской деятельности.
Тип работы: Дипломная
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 35 теория, 25 эмпирическая часть
Методические указания приложены.
Антиплагиат от 70%, заимствования из готовых студ работ в открытом доступе недопустимы.
Срок исполнения до 15 дней.
К работе нужно написать речь.
Цену указывайте сразу с учетом того, что будут доработки от научного руководителя.
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