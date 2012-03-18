Дипломная работа по электронике

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Предмет: электроника

Тема: Электронное устройство для ультразвуковой сварки металлопластинчатых изделий

Тип: diplom

Объем: 100 листов

Срок: 01.05.12

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Вот бланк задания

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад