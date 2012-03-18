Курсовая работа по теории игр

$50
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тема: Кооперативные игры

Сделать нужно строго в соответствии с требованиями в приложенном файле.

срок - 4 дня

В заявке прошу указывать стоимость из расчёта 1 USD = 30 RUR

12 лет назад
ArcSun
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад