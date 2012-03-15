Реферат по менеджменту.

тема: П е р с п е к т и в ы_ р а з в и т и я_ л е ч е б н о – о з д о р о в ...
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Реферат по статье. Объем 5-6 страниц. Статья на русском языке. Срок сдачи 16.03.2012 - вечер.
Трудности реферирования:
1. Реферат представляет из себя “executive summary” статьи или отчета, при необходимости может быть точечно дополнен материалами из Интернета, относящимися к анализируемой программе.
2. В реферате, помимо описания сути программ/ы (цель, задачи, содержание итп), должны быть описаны следующие элементы:
o Формальные аспекты оценивания (кто и когда проводил, если известно - бюджет оценивания)
o Цели и задачи оценивания
o Инструментарий проведения оценивания (набор методов, выборка, ограничения итп)
o Основные результаты проведенного оценивания, их интерпретация
o Выводы и рекомендации, в т.ч. (если известно) их влияние на корректировку политики. Иногда - критический анализ.
o (возможно) «Выученные уроки» (напр., как преодолевались затруднения в работе с заказчиком, удалось ли тиражировать результаты и т.п.). Здесь же приветствуется собственный критический анализ относительно
3. Примерный объем реферата – 1800-1900 слов (не считая титульного листа и списка литературы!). Интервал - 1,5. Кегель – Times New Roman, № 12. Ссылки подстрочные. Список литературы размещается в конце реферата (не переводится, а копируется 1:1 из оригинала).
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