Реферат по менеджменту.

Реферат по статье. Объем 5-6 страниц. Статья на русском языке. Срок сдачи 16.03.2012 - вечер.

Трудности реферирования:

1. Реферат представляет из себя “executive summary” статьи или отчета, при необходимости может быть точечно дополнен материалами из Интернета, относящимися к анализируемой программе.

2. В реферате, помимо описания сути программ/ы (цель, задачи, содержание итп), должны быть описаны следующие элементы:

o Формальные аспекты оценивания (кто и когда проводил, если известно - бюджет оценивания)

o Цели и задачи оценивания

o Инструментарий проведения оценивания (набор методов, выборка, ограничения итп)

o Основные результаты проведенного оценивания, их интерпретация

o Выводы и рекомендации, в т.ч. (если известно) их влияние на корректировку политики. Иногда - критический анализ.

o (возможно) «Выученные уроки» (напр., как преодолевались затруднения в работе с заказчиком, удалось ли тиражировать результаты и т.п.). Здесь же приветствуется собственный критический анализ относительно

3. Примерный объем реферата – 1800-1900 слов (не считая титульного листа и списка литературы!). Интервал - 1,5. Кегель – Times New Roman, № 12. Ссылки подстрочные. Список литературы размещается в конце реферата (не переводится, а копируется 1:1 из оригинала).