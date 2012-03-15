Диплом по ГМУ- С001

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Тема: Принципы административного управления фирмой ( на примере госучреждения)

Завтра надо предоставить план и введение. Срок сдачи работы 23 марта

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад