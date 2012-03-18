Дипломная работа

тема: П е р с п е к т и в ы_ р а з в и т и я_ л е ч е б н о – о з д о р о в и т е л ь н о г о_ о т д ы х а_ в_ А з е р б а й д ж а н е

Введение. (2 страницы) примерно

1. Актуальность Проблемы

2. Цель исследования

3. Задачи исследования

4.Объект исследования

5. Научная навизна

Глава 1 (15-20 страниц) примерно

Обзор литературы

Глава 2 (5-10 страниц) примерно

Организация и методы исследования

1. Где проводились исследования

2. С каких или какой организации взят материал

3. Его количество(материала)

4. Какими математическими методами

Глава 3 (10-15 страниц) примерно

Результаты собственных исследований

Заключение

Выводы

Список литературы

Преложение( по желанию)