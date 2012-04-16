Диплом по ГМУ М001

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Тема:

Регулирование трудовых отношений на примере Михайловского театра

План

1 Часть(теоритич часть+обзор законодательной базы)

Что такое трудовые отношения и их значимость

Регулирование трудовых отношений в государственных учреждениях(в чем спицифика регулирования трудовых отношений в данный момент в гос учреждениях)

2 часть (анализ Михайловского театра)

краткая характиристика Михайловского театра(как гос учреждение)

Анализ трудовых отношений в Михайловском театре(особенности регулирования трудовых отношений в Михайловском театре)

постановка проблемы,которую можно решить(с проблемой я не определилась)

3 часть

На основе проблемы выявляю свое решение(усовершенствование проблемы,хар-ка проектного предложения)

Расчитать бюджет,эффект

Требования-примерно 60-70 страниц всего

СРОК СДАЧИ 26 МАРТА!

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$200
7 дней
Хочется сказать спасибо Татьяне за отличный диплом. мало того что он был сделан в рекордно короткий период, да и так качественно, что преподаватель даже не сделал замечаний. Спасибо!
Не первый раз работаю с Ксенией. Рекомендую ее как порядочного и надежного заказчика! Интересная тема, работала с удовольствием!