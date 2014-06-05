Курсовые. Приватно для Е. Романович

$61
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка113 просмотров
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2 курсовые работы

планы на согласовании

теорию можно выполнять

анти не ниже 88%

объем по 30 страниц

срок сдачи обеих работ до 27 марта

общая сумма 1800 р.

делать строго по методичке

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
r-alena
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$20
10 дней
Все сделано в точности с заданием.Качество соответствует
Большое спасибо за сотрудничество и своевременную оплату!+100 баллов