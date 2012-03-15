Дипломная работа по психологии-2

Дипломная работа на тему "Социально-психологические особенности внедрения корпоративного имиджа в рамках Химкинского почтамта УФПС Московской области филиала ФГУП "Почта России" + отчет по практике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дипломная работа на тему "Социально-психологические условия формирования эмоциональной устойчивости преподавателя"
+ отчет по практике
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема реферата: основные способы исследования (решения) математических моделей и ограничения, связанные с применением математического анализа в прикладных задачах Объем - 2 главы, введение, заключение, используемая лит-ра - 15 - 20 стр. 1.Общие теоретико-методологические позиции, которые применительно к ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $11
задание и требования в файле см. пример оформления введения цена 350 р. WMR анти 80% срок 21 мартаЗавершен12 лет назад
- $61
2 курсовые работы планы на согласовании теорию можно выполнять анти не ниже 88% объем по 30 страниц срок сдачи обеих работ до 27 марта общая сумма 1800 р. делать строго по методичкеЗавершен12 лет назад
- $152
задание в файле план на согласовании предварительные сроки 22 марта 29 марта 05 апреля анти 85% объем 70-75+ приложения цена 4500 (диплом речь, раздатка)Закрыт12 лет назад
- $169
задание в файлах объем 80-85 страниц+ приложения анти 85% цена 5000 (диплом, речь, раздатка) сроки 20 марта 26 марта 02 апреляЗавершен12 лет назад
- $169
задание в файле 70-75+ приложения анти 85% цена 5000 р (диплом, речь, раздатка под презентацию) сроки 18 марта 24 марта 31 мартаЗакрыт12 лет назад
- $135
план и требования в файле сроки 25 марта 1 глава и выводы по ней 01 апреля вся работа целиком 70 страниц+ приложения анти 85% цена 4000 р. (диплом, речь, раздатка)Закрыт12 лет назад
тема : политическая деятельность генерала буланже в описании русских журналов объем 40 страниц курс 3 без практики. Предлагайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужно сделать 2 работы. По Аудиту (ТОЛЬКО ЧЕТНЫЕ задания - помечены галочками в тексте - задание по ссылке http://files.mail.ru/QR1UTK - файлы 1-4 ) к 20.03. И по Внутрифирменному планированию (задачи 2.1 и 2.3 задание: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад