Дипломная работа по психологии-2

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Дипломная работа на тему "Социально-психологические условия формирования эмоциональной устойчивости преподавателя"

+ отчет по практике

12 лет назад
univer_prim
Вера 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
swetik_13
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$120
15 дней